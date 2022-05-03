أمير منطقة عسير يعزي أسرة “آل دوسري” في أبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسيرواجب العزاء لاسرة آل دوسري من ربيعه ورفيده / عسير الليلة الماضية بأبها في الشابين طلال بن محمد آل دوسري وعلي بن أحمد آل دوسري؛ وكان في استقبال سموه عميد أسرة آل دوسري الشيخ علي بن دوسري وسعادة رئيس تحرير صحيفة المناطق السعودية المشرف على جوال المناطق المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بإمارة عسير سابقاً الأستاذ محمد بن دوسري وأشقائه وأبناء الأسرة.

ودعا سمو أمير منطقة عسير خلال زيارته الله للفقيدين بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهما فسيح جناته؛ مشيراً سموه إلى أن المصاب جلل؛ والفقد كبير؛ وقال: “نعزي أنفسنا ونتقبل العزاء معكم في هذين الفقيدين، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهما وأحبتهما في الجنة”.

من جانبه رفع الأستاذ محمد بن دوسري وكافة أسرة آل دوسري خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لسمو الأمير تركي بن طلال أمسر منطقة عسير على هذه الزيارة غير المستغربة من سموه داعين الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناته لايريه مكروهاً وأن يجعلها في موازين حسناته حفظه الله.