محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قدَّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة 55980 وجبة، بمشاركة 44 متطوعاً في مشروع “إفطار صائم” الذي نفَّذته خلال شهر رمضان المبارك.

وسيّرت الجمعية 6 رحلات عمرة استفاد منها 264 معتمراً، كما قدمت 19 محاضرة، و13 كلمة ، و1169 مادة دعوية، ووزعت 1356 مصحفاً ،و24 درساً تعليمياً، إضافة إلى تنظيم مسابقه ” في رحاب القران ” لعامها الرابع عشر.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الدعوة بالباحة تقدم أكثر من 55 ألف وجبة في مشروع “إفطار صائم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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