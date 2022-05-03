شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 جولة رقابية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية خلال شهر رمضان المبارك بمراجعة ٢٥ خدمة داخل المسجد الحرام، وبأكثر من ١٨٠٠ جولة رقابية.

حيث ذكر مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ريان بن حسين العدواني، أن الملحوظات المرصودة بلغ عددها (١٢٨٧) ملاحظة، كما تمت مراجعة (١١) اتفاقية.

وأكد "العدواني" أن التوجيهات الصادرة من وكيل الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور عبدالوهاب الرسيني؛ تؤكد حرص الرئيس العام -حفظه الله- على أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لها أولوية قصوى؛ وبالتالي تنطلق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية -على ضوء تلك التوجيهات- من منطلق مهامها للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.