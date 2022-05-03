اخبار دوليه – البنتاغون: القوات الروسية في أوكرانيا فقدت معنوياتها

محمد بن مسعود - الدمام - يُلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء 3 مايو الحالي، خطاباً عبر الفيديو أمام البرلمان الأوكراني، في خطوة ستكون الأولى لزعيم غربي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسيعلن خلاله عن مساعدات عسكرية بريطانية إضافية لكييف بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 11500، منهم 1847 طفلاً، نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا، يوم الاثنين، من دون مشاركة السلطات الأوكرانية.
ويشمل هذا العدد عمليات إجلاء من منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وتقول روسيا إنه تم إجلاء السكان بناءً على طلبهم، في حين تقول أوكرانيا، إن موسكو رحّلت قسراً آلاف السكان منذ بدء الحرب.
«ساعة المجد»
من جهتها، قالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، مساء الاثنين (2 مايو)، إن جونسون سيقول للنواب الأوكرانيين في الخطاب الذي سيبدأ بإلقائه في الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء (09:00 بتوقيت غرينيتش)، «هذه ساعة مجدكم».
وسيضيف، «عندما كانت بلادي مهدّدة بالغزو خلال الحرب العالمية الثانية، استمرّ برلماننا، على غرار برلمانكم، في الانعقاد أثناء النزاع، وأظهر الشعب البريطاني قدراً كبيراً من الوحدة والتصميم لدرجة أننا نتذكر مرحلة الخطر العظيم التي مررنا بها باعتبارها ساعة مجدنا».
تقدم روسي طفيف
وفي إحاطة يومية حول الحرب الدائرة في أوكرانيا، قال المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، 2 مايو الحالي، إن القوات الروسية تحقق تقدّماً طفيفاً وتخوض معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية في المنطقة. وقال المسؤول، «لا نزال نشهد أدنى قدر من التقدّم من جانب القوات الروسية في دونباس. لقد حققوا مكاسب ضئيلة في شرق إيزيوم وبوبامسنا في لوغانسك أوبلاست».
وقال المسؤولون الأوكرانيون، إن الروس يسيطرون على قرى، ثم يستعيدها منهم مقاتلون أوكرانيون، مشيرين إلى أن القوات الروسية فقدت معنوياتها، وتعاني ضعفاً في القيادة والتنظيم.
وقال مسؤول البنتاغون، إن الجهود التي تبذلها روسيا على الأرض «باهتة جداً ومتفاوتة جداً، وفي بعض الحالات، بكل صراحة، أفضل توصيف لها، هو أنها هزيلة».
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