الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، في محافظة مأرب، شرقي البلاد، رغم سريان الهدنة المعلنة منذ مطلع الشهر الماضي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إن دفاعاتنا أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية أثناء تحليقها باتجاه مواقع قواتنا في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب”.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، “إن قوات الجيش صدت هجوماً مسلحاً لميليشيا الحوثي، في جبهة الكسارة، غربي مأرب”.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي “شنت هجوماً على مواقع الجيش في الجبهة الغربية، محاولة التقدم إليها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين”.

وأكد المصدر، أن الاشتباكات “أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، فضلاً عن إصابة عدد من قوات الجيش”.

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يأتي ذلك في ظل الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، والتي بدأت مطلع الشهر الماضي على أن تستمر لمدة شهرين قابلة للتمديد.