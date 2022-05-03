طفلٌ عمره 4 أعوام يقود سيارة والدته في نزهة

محمد بن مسعود - الدمام - قد يكون أمام طفل هولندي يبلغ من العمر أربع سنوات مستقبل في لعبة الفورمولا 1، بعدما أخذ سيارة والدته في جولة.

وقالت الشرطة في مدينة أوتريخت وسط هولندا، إن الطفل اصطدم بسيارتين متوقفتين يوم السبت قبل أن يغادر المكان سيرا على الأقدام، مرتدياً منامة منزلية، وحافيا.

وقد اتصل المارة القلقون بالشرطة بعدما رأوه يسير في الشارع بمفرده في البرد.

ولم يتعرض أي شخص للأذى، خلال مغامرته، حيث قالت الشرطة على إنستغرام إنهم اكتشفوا «ماكس فرستابن جديد».

وكتبت الشرطة أن الطفل استيقظ يوم السبت بعدما ذهب والده إلى العمل وأخذ مفاتيح سيارة والدته «للذهاب في جولة بالسيارة».

وبعد استدعاء الضباط لاصطحابه، أبلغ تقرير عن سيارة من دون سائق بالقرب من المكان، يبدو أنها صدمت سيارتين متوقفتين إلى جانب الطريق.

وقالت القوة إن الحادث سُجل لوالدة الطفل التي اتصل بها الضباط، وقالت الشرطة، عند تسليم الهاتف إلى الطفل، أخذ يقلّد القيادة وقام بإيماءات للتحكم بمقود القيادة.

وتابع المنشور على إنستغرام «أدركنا بعد ذلك أن الطفل ربما كان هو السائق».

ومُنح الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، بعض الشوكولاتة الساخنة في مركز الشرطة، ودمية دب قبل أن يجتمع مع والدته.

وذهبا معاً إلى مكان الحادث، حيث سُئل عما إذا كان بإمكانه إظهار كيفية عمل السيارة.

وقالت الشرطة إن الطفل الذي وصفته والدته بـ»الداهية» فتح السيارة بواسطة المفتاح واضعاً إياه في المحرك وحرك قدمه باتجاه دواستي القابض والبنزين.

وحثّ الضباط الآباء على إخفاء مفاتيح سيارتهم في المستقبل.

وكتبت الشرطة في المنشور: «عثرنا على ماكس فيرستابن جديد في أوفيرفيخت (ضاحية أوتريخت)»، في إشارة إلى بطل العالم الهولندي الحالي في الفورمولا 1.