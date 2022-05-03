شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت بندر : تشرفت بحضور حفل الرئيس الأمريكي بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تجمع رائع يعكس الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر :"تشرفت بحضور حفل الاستقبال الذي استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في البيت الأبيض احتفالاً بعيد الفطر".

وأضافت عبر حسابها الرسمي في تويتر : "كان هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي".