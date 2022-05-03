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الأميرة ريما بنت بندر : تشرفت بحضور حفل الرئيس الأمريكي بمناسبة عيد الفطر

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الدمام - شريف احمد - • تجمع رائع يعكس الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر :"تشرفت بحضور حفل الاستقبال الذي استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في البيت الأبيض احتفالاً بعيد الفطر".

وأضافت عبر حسابها الرسمي في تويتر : "كان هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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