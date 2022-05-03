كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 51 ألف إصابة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات ال24 الماضية, 51 ألفا و131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و49 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, بأن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد بلغ 17 مليونا و346 ألفا و753، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 23 ألفا و7 حالات.

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