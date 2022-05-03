اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس مغبرا وتقل كثافته في وقت لاحق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى مغبرا وتقل كثافته في وقت لاحق.
الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12عقدة وتصل من 15إلى 20عقدة احياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:58 والغروب عند الساعة 6:10 .
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