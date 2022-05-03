بزيادة 13%.. سكان المملكة أنفقوا 113.8 مليار ريال خلال مارس الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرض البنك المركزي السعودي، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال شهر مارس الماضي، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع والسحوبات ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى”.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية، ارتفاع إنفاق المستهلكين بالمملكة إلى 113.8 مليار ريال خلال شهر مارس 2022، وبنسبة 13% مقارنة بنحو 100.83 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2021.
وأبانت البيانات ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر مارس 2022 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 51 مليار ريال مقارنة بـ 40.84 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2021، فيما سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر فبراير 2022 انخفاضا بنسبة 3% لتصل إلى نحو 52.8 مليار ريال.
كما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 9.98 مليار ريال خلال شهر مارس 2022 وبنسبة 88% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما تمت هذه المبيعات من خلال 47.6 مليون عملية.
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المناطق_الرياض
استعرض البنك المركزي السعودي، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال شهر مارس الماضي، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع والسحوبات ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى”.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية، ارتفاع إنفاق المستهلكين بالمملكة إلى 113.8 مليار ريال خلال شهر مارس 2022، وبنسبة 13% مقارنة بنحو 100.83 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2021.
وأبانت البيانات ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر مارس 2022 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 51 مليار ريال مقارنة بـ 40.84 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2021، فيما سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر فبراير 2022 انخفاضا بنسبة 3% لتصل إلى نحو 52.8 مليار ريال.
كما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 9.98 مليار ريال خلال شهر مارس 2022 وبنسبة 88% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما تمت هذه المبيعات من خلال 47.6 مليون عملية.
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