جابر غالب يهنىء رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر المبارك

رفع الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس والى نواب الرئيس والأمين العام وكافة قيادات المؤتمر جاء فيها :

الاخ الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

تحية وبعد

يسرني ان اهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذه المناسبة الدينية العظيمة ومن خلالكم اهنىء نوابكم والأمين العام للمؤتمر والامناء المساعدين وأعضاء اللجنة العامة والامانة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام الصامدين والصابرين والثابتين على مواقفهم الوطنية والتنظيمية والتفافهم خلف قيادتكم الحكيمة .

واننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة لنثمن حكمتكم في تولي دفة قيادة المؤتمر الشعبي العام والمضي به لمواصلة دوره الوطني إلى جانب بقية القوى المناهضة للعدوان الغاشم والحصار الظالم ومواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف تمزيق وحدة الوطن وانتهاك سيادته ومصادرة استقلالية قراره الوطني وفي الوقت نفسه الحفاظ على تماسك ووحدة المؤتمر التنظيمية في احلك الظروف .

مرة أخرى نهنئكم سائلين الله أن يمن عليكم بموفور الصحة وأن يكون عونا لكم ولنا جميعا والله الموفق

اخوكم الشيخ جابر عبدالله غالب

الأمين العام المساعد للمؤتمر