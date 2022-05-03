شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: يُحظر إطلاق النار من الأسلحة النارية في المناسبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت النيابة العامة من حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص.

وقالت في تغريدة لها عبر الحساب الرسمي في تويتر: "تُحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال".

وبينت: " يُحظر إطلاق النار من الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا للفقرة رقم (21) من البند الأول لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 111442 هـ".