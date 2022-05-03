محمد بن مسعود - الدمام - صينية عمرها 95 عاما تباغت الحراس وتهاجمهم بسلاح غريب .. ستندهش عندما تعرف السبب ( فيديو )

كشف فيديو عن خرق سيدة صينية تبلغ من العمر 95 عاما الحجر الصحي في شنغهاي ثلاث مرات متتالية .

وبحسب الديلي ميل البريطانية ، فإن السيدة المسنة تفادت الحراس الذين كانوا يرتدون البدلات الواقية خوفا من فيروس كورونا .

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وخلال الفيديو حاولت المسنة اجتياز أحد العاملين في المجال الطبي والذي حاول منعها مستخدما مكنسة لكنها تمكنت من تجاوزه بعدما خاضت معركة ضده .

وأظهرت صورة أخرى السيدة وهي تشتبك مع 6 عمال يرتدون بدلة واقية واستخدمت عمودًا معدنيًا كبيرًا للتغلب عليهم

والتقطت صور مجموعة من الحراس وهم ينقلون المسنة إلى مكان بعيد .