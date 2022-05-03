محمد بن مسعود - الدمام - اعلامي شهير يستفز مشاعر المصريين ويسفه معتقداتهم ونجل الرئيس المصري يرد عليه بقوة (صورة)

وجه نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، انتقادا للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بسبب حديثه أن صلاة التراويح “ليست سنة”، مطالبا إياه بالكف عن “الاستفزاز”.

وقال مبارك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “أ.إعيسى وقف احتراماً لفيلم أصحاب ولا أعز وهو حر؛ وغضب من صيدلي يقرأ القرآن فى الصيدلية ثم شكك فى رحلة المعراج واعتبرها وهمية ثم خرج علينا فى الشهر الكريم ليفاجئنا ان صلاة التراويح ليست من السنة”.

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وأضاف نجل الرئيس المصري السابق قائلا: “أخشى الهبدة القادمة يفاجئنا ان صلاة التهجد ايضاً ليست سنة… رجاء يا أستاذ كفاية استفزاز”.

وكان قد قال عيسى مطلع شهر رمضان الجاري إن صلاة التراويح “ليست سنة”، وأضاف قائلا: “صلاة تراويح ليست سنة. حسب قوله. وأضاف الإعلامي المصري قائلا: “الأصل في صلاة التراويح أن تصليها وحدك والنبي لم يصلها جماعة… فأنت تصلي صلاة ليست فرض… فلماذا الميكروفون”، بحسب قوله