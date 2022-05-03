السماح للسعوديين بدخول كوريا الجنوبية دون تأشيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن السلطات الكورية رفعت التعليق عن دخول المواطنين السعوديين إلى أراضيها بدون تأشيرة.

وحددت السلطات الكورية رفع تعليق دخول السعوديين إلى أراضيها لمدة 30 يوماً كحد أقصى، ابتداءً من 1 مايو الجاري.

وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»، دعت السفارة، مواطنيها لاتباع عدة تعليمات قبل السفر، الدخول إلى موقع «K – ETA» الإلكتروني أو تطبيقه للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة.

ونوهت إلى ضرورة الدخول أيضاً إلى موقع «Q – CODE»، وتعبئة البيانات المطلوبة، من ضمنها إرفاق نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم