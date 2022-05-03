“تركي الفيصل”: لسنا تلاميذ بالمدرسة ليتم التعامل معنا بنهج العصا والجزرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض هاجم الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون؛ بسبب تصريحاتها عن معاملة المملكة بأسلوب “العصا والجزرة”. وأعرب “الفيصل” خلال تصريح لشبكة “arabnews”، عن استيائه من تعليقات كلينتون، عبر قناة “إن بي سي” الأمريكية، الداعية لنهج أسلوب “العصا والجزرة”؛ لإجبار السعودية على زيادة حصتها من إنتاج النفط؛ من أجل خفض الأسعار خلال ما أسمته “أزمة وجودية”. وشدد الأمير “الفيصل” قائلًا: “لسنا تلاميذ بالمدرسة ليتم التعامل معنا بنهج العصا والجزرة، نحن دولة ذات سيادة، وعندما تتم معاملتنا بعدالة وإنصاف، فإننا نردّ بالمثل”. وأضاف: “من المؤسف أن تصدر تصريحات مشابهة من قبل سياسيين أينما كانوا، وآمل ألا تتوقف العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة، أو تُبنى على هذا المبدأ” أخبار قد تهمك

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