تنمية لينة تنثر الفرح بين الأطفال بتوزيع الهدايا والعيديات بعد صلاة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض شاركت جمعية التنمية الأهلية بمركز لينة ،بمنطقة الحدود الشمالية بعد صلاة العيد أمس، الأطفال فرحتهم بعيد الفطرالمبارك من خلال الفعالية، التي نظمتها ،وتضمنت توزيع الهدايا والعيديات المخصصة للأطفال.

وبينت الجمعية انها هدفت إلى إدخال الفرحة، والسعادة، والبهجة على قلوب الأطفال احتفاء بعيد الفطر المبارك،وتعزيز التواصل مع الأهالي من خلال توزيع الهدايا على أبنائهم، الذين أقبلوا بصحبة آبائهم وللحصول على الهدايا في جو من المرح والمحبة.

وتعد “العيدية” التي تأتي بعد صلاة العيد من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجدادومازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال،وتعد مصدراً للفرح والسرورللأطفال الذين ينتظرونها أول أيام عيد الفطر المبارك.

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