والله زمــان.. إعداد: ناصر محمد

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا منا للدور الذي لعبه الأوائل من الرياضيين، واعتزازًا منا لما قدموه في سبيل الرياضة والرياضيين من عطاء مادي ومعنوي طيلة سنوات عشقهم وولائهم للرياضة في بلادنا الغالية، سنخصّص هذه المساحة للعودة إلى الوراء لتقديم كل شيء وأي شيء عن هؤلاء الرياضيين، نذكّر الجيل الجديد بهم ونذكرهم بذكرياتهم العزيزة على قلوبهم.

وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.

منتخبنا الوطني وصيف بطولة العرب في الطائف

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم المركز الثاني ووصيف الفريق العراقي في بطولة كأس العرب التي أقيمت في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية عام 1985 إذ عاد إلى البحرين بكأس المركز الثاني بعد خسارته أمام العراق 1/‏‏صفر، ويظهر في الصورة من اليمين وقوفًا: مدير الفريق حمزة ميرزا، إبراهيم الدوي، عيد عبدالله، الزميل الصحفي ماجد سلطان، أحمد الرشدان، محمد بلال، جعفر حسين، عادل سالم، عبدالعزيز الحسن، حمود سلطان، عبدالله محمد، إبراهيم فرحان، خميس عيد، والمعلق الإذاعي إبراهيم الحمادي. وجلوسًا: وليد شويطر، علي حسن، كريم سيف، حمد محمد، إبراهيم الحردان، بدر الفضالة، محمد صالح، علي الأنصاري.

محمد بن خليفة يتوج عبيد ببطولة الضاحية

برعاية من سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس اتحاد كرة القدم ووزير الداخلية فيما بعد، أقيم سباق اختراق الضاحية للمسافات الطويلة عام 1968 الذي انطلق من مدينة عيسى وانتهى في قصر القضيبية.

وقد حقق المتسابق محمد راشد عبيد من فريق الشرطة المركز الأول في البطولة ويظهر وهو يتسلم الكأس من الشيخ محمد فيما يبدو في الصورة خليفة غانم الرميحي صاحب محال قصر الرياضة والكشافة الذي رعى السباق، وجاسم بوزبون، وبدر السيد، ومحمد علي حسين، وفيصل علي.

هدف التاج في مرمى الجزيرة

لقطة من مباراة التاج والجزيرة التي أقيمت ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عام 1969، وهي لهدف للتاج في مرمى نور الدين العوضي ويظهر المدافعان إبراهيم أحمد وصالح، فيما يبدو مهاجم التاج محمد حسن جناحي.

لقاء المحرق والنهضة

لقطة من مباراة المحرق والنهضة التي أقيمت ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 1969، وهي لهجمة لفريق النهضة على مرمى المحرق ويظهر فيها من لاعبي المحرق: أحمد بن سالمين، سلطان بورشيد، محمد الجبن، سعد عنبر، واللاعب رقم 6 سامي حسن، ورقم 15 لاعب النهضة عقيل رئيس.

زليخ ومباراة «الهاتريك» في منتخب قطر

مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم النجم حسن زليخ أول بحريني يحرز «هاتريك» في مباريات دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك في دورة كأس الخليج العربي الثانية بالرياض عام 1972 أمام الفريق القطري والتي أقيمت في استاد الملز. ويظهر في الصورة الحارس ممسكًا بالكرة ومتابعة من المهاجم حسن زليخ وخلفه المدافع القطري سلمان خليفة والمهاجم البحريني محمد جكنم، مع العلم أن المباراة انتهت لصالح منتخبنا 6/‏2.