جوندوجان: نسعى لخوض النهائي مرة أخرى

محمد بن مسعود - الدمام - يشعر الدولي الألماني إلكاى جوندوجان نجم نادي مانشستر سيتي، بحماس كبير قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب السيتي الأسبوع الماضي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-3 على أن تقام مباراة الإياب في مدريد غدا الأربعاء المقبل.

وقال جوندوجان، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «سنلعب خارج أرضنا في ملعب رائع ضد فريق عظيم».

وأضاف: «ريال مدريد واحد من أعظم الفرق في التاريخ، لذا يمكنك أن تشعر بقوة التحدي».

وتابع: «بالنسبة لنا، هذه هي المرة الثانية على التوالي التي نلعب فيها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه أمر ضخم بالنسبة لنا وللنادي، لكني أشعر أنه لا يزال هناك طريقا طويلا لنقطعه، فنحن نريد الوصول إلى النهائي مرة أخرى مثل العام الماضي».

وأكمل: «نريد أن نحقق نتيجة أفضل من العام الماضي، لذلك سنكون مستعدين ليوم غدا الأربعاء، ونتمتع بالثقة، وستكون مباراة رائعة، أنا متأكد من ذلك».

وأردف: «إذا كنت ترغب في المنافسة في مثل هذه الأنواع من المراحل، فأنت بحاجة إلى الاعتناء بنفسك، ويجب أن تكون في أفضل نسخة ممكنة منك.. ليس فقط بشكل فردي، ولكن أيضا كفريق».

وختم: «ضد ليدز يونايتد، شارك عدد كبير من البدلاء، من الواضح أن المهم للجميع أن يكونوا مستعدين لهذه المباراة، وهذا سيساعدنا في الحفاظ على هذا المستوى».