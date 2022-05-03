شكرا لقرائتكم خبر عن زوّار البوليفارد يتفاعلون مع فعاليات نادي الإبل بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل زوّار بوليفارد رياض سيتي في اليوم الأوّل لعيد الفطر المبارك مع فعاليات نادي الإبل والتي ستستمر لثلاثة أيّام.

وبدأت العروض بالاستقبال في منطقة سكوير2 في بيت الشعر، ثم أستديو التصوير الفوري بالزي التراثي الذي وجد إقبالاً من الأطفال وركن كأس "الشداد " والمعرض المفتوح.

كما انطلقت مسيرات الهجن والهجّانة وتحلّق الصغار والكبار حول المسيرة وعددهم 15 فرداً بين فتى وفتاة، وهم متوشحين بزي المملكة التراثي، وقدّموا عروضهم الحيّة أمام الجمهور المتفاعل من وسط ساحة النافورة.

وجذب ركن كأس " الشداد " الحاضرين وهو الكأس الذي ظهر لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابقة "السادسة "، وتمّت صناعته في إيطاليا من الذهب الخالص وفاز به مالك الإبل الكويتي دبّوس الدبّوس.

وتهدف إقامة الفعاليات في منطقة البوليفارد لجذبها لعدد كبير من الزوار ، ولرغبة نادي الإبل في ربط الزائر بموروث المملكة العريق وترسيخ ثقافة الموروث لدى مختلف الشرائح.