شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، في مكة المكرمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، للديوان الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله - أيده الله - صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول متقاعد راحيل شريف، وعقب الصلاة، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدَّموا التهنئة له - أيده الله - بعيد الفطر المبارك، وتناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.