شكرا لقرائتكم خبر عن «عيد الشرقية».. الفرحة تكسو الوجوه بالحدائق والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توافدت الأسر بصحبة أطفالها على المساجد والساحات لتأدية صلاة عيد الفطر، أمس، قبل أن تنطلق إلى الشوارع والمتنزهات، مرتدين الملابس الجديدة وحاملين الزينة، للاحتفال بأجواء العيد.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” استمتاع الزوار والسائحين بالأجواء في الواجهات البحرية والحدائق والمسطحات الخضراء، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيَّأتها المنطقة استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر.

وهيَّأت أمانة المنطقة جميع المرافق لاستقبال زوارها خلال إجازة العيد عبر تجهيز المواقع السياحية والشواطئ والحدائق والمتنزهات، ووضع برامج مكثفة لتنظيف تلك المواقع وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمتنزهات ومقاعد الجلوس الخاصة لمرتادي تلك الأماكن وصيانة دورات المياه، وتوفير أماكن لألعاب الأطفال.