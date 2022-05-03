شكرا لقرائتكم خبر عن رسم البهجة على وجوه 450 يتيما ويتيمة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة الاستثمار والبرامج التنموية بجمعية البر بمحافظة الأحساء، حفل فرحة العيد لأكثر من 150 يتيما بإحدى المدن الترفيهية، بحضور أمين عام الجمعية م. صالح آل عبدالقادر ومدير مركز المزروعية عيسى التيسان ومدير مركز المبرز سعود المغلوث وعدد من مدراء الإدارات ومنسوبي الجمعية.

وذكر مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد البوسيف أن الجمعية تحرص في كل مناسبة لعيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تدخل الفرح والسرور على الأيتام المسجلين في الجمعية، حيث يعتبر برنامج فرحة العيد أحد البرامج الموسمية التي تنفذها الجمعية من خلال مراكزها؛ لرسم الفرح والسعادة على وجوه الأيتام، وتسليمهم الهدايا والعيديات قبل دخول العيد بأيام قليلة.

وقال: شارك أكثر من 150 يتيما من الأيتام المسجلين بمركزي المزروعية والمبرز، في الحفل الذي اشتمل على العديد من الفقرات المسرحية المتنوعة تخللها توزيع الهدايا القيِّمة على المشاركين، مع إشراف عدد من المتطوعين على الألعاب الخاصة بالمدينة الترفيهية، وفي ختام البرنامج تم تقديم وجبة عشاء لكل مشارك قبل مغادرة موقع الحفل.

وأضاف إنه جرى إقامة حفل آخر شمل 200 يتيمة، فيما شارك 100 يتيم ويتيمة من مركز الصالحية في الحفل الترفيهي الذي أقيم بمقر الإدارة العامة بمتابعة مدير المركز نبيل التركي.

وقال البوسيف إن جميع المراكز التابعة للجمعية ستقوم خلال أيام عيد الفطر المبارك بتنفيذ برنامج فرحة العيد ليشمل جميع الأيتام المسجلين في الجمعية، في العديد من المواقع الترفيهية المتميزة بالأحساء تتخللها برامج ترفيهية هادفة وهدايا قيِّمة لجميع المشاركين.