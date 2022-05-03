شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش المنشآت الغذائية بالقطيف «صحيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

ودعت البلدية أصحاب المنشآت للتقيد بالتعليمات والأنظمة الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، كما دعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي منشأة مخالفة للأنظمة عبر منصة 940.

وكانت البلدية كثفت أعمال الإصحاح البيئي وتعقيم وتنظيف مصليات العيد والمساجد وأسواق النفع العام ضمن استعداداتها لعيد الفطر المبارك. كما نفذت أعمال تركيب الزينة ولوحات التهنئة بالعيد، وزرعت٢٠٠ ألف زهرة صيفية في الشوارع والميادين.

يُذكر أن البلدية بالتعاون مع الجالية الفلبينية نفذت حملة لتنظيف الواجهة البحرية بالمحافطة، وذلك بهدف نشر الوعي وثقافة النظافة والمحافظة على الأماكن العامة.