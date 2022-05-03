شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات تمشط مساكن العمالة وترصد 11 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية في نطاق شرق الدمام، المكونة من أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، وبلدية شرق الدمام، والأمن الوقائي، ووزارة الموارد البشرية، ووزارة الصحة 3 عمال مخالفين لنظام الإقامة والعمل، إضافة إلى بوفيه يزاول العمل بدون ترخيص، و11 مخالفة أخرى، وتم توجيه العديد من الإنذارات والتصحيح، وذلك خلال زيارتها أكثر من 200 عامل أجنبي في المساكن التابعة لعدد من الشركات بشرق الدمام.

زيارات تفتيشية

وأوضح مشرف وممثل أمانة المنطقة الشرقية بلجنة متابعة سكن العمالة الأجنبية سامي العنزي، أن لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية مع الجهات ذات العلاقة الأخرى في اللجنة تواصل زياراتها التفتيشية في نطاق بلدية شرق الدمام، وتم ضبط عدد من المخالفات في حي الواحة التابع لبلدية شرق الدمام، أبرزها عدم وجود ترخيص بلدي، وتدني وسوء مستوى النظافة، وتكدس في بعض الغرف، وعدم وجود حارس أمن، وعدم وجود نقطة فرز، وتشققات في جدران المبنى، وقد تم إشعار مندوب الشركة بالمراجعة. ولفت «العنزي»، إلى أن الزيارة شملت 200 عامل أجنبي، وأكثر من 80 غرفة، وذلك خلال حملة استمرت 3 ساعات.

معايير صحية

وقال إن اللجنة تحرص على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، ومن وجود التهوية الطبيعية في السكن، وتواجد النظافة، ووجود الحراسة الأمنية، ووجود الشهادة الصحية لدى العاملين، ووجود أماكن لوضع النفايات، والنظافة في دورات المياه، وتطبيق الأمن والسلامة وتواجد معاييرها، وتركز وتعمل ضمن 19 معيارا صحيا تم تحديدها في مساكن العمالة.

محاصرة العدوى

وأكد العنزي، أن لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية مستمرة في عملها في المساكن العمالية، لتطبيق جميع القرارات، وعدم تفشي العدوى في مساكن العمال، داعيًا لضرورة التقيد والالتزام التام بالاحترازات التي تضمن حياة سليمة وصحية للجميع.