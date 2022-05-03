شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة مرضى ومنسوبي مستشفى حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عايد مسؤول المكتب التنفيذي بمطار حفر الباطن بالقيصومة عبدالله الشمري، ومسؤول التشريفات بالمطار سعد العنزي، مرضى المستشفى المركزي، وقدموا لهم الهدايا وباقات الورود، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت هذه الزيارة أقسام تنويم الجراحة «رجال»، والباطنة «رجال»، ووحدة جراحة وقسطرة القلب.

وجرى، خلال الزيارة، تهنئة المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى معايدة الكادر الطبي العامل بأقسام التنويم وحراس الأمن بالمستشفى.

وقدمت إدارة المستشفى الشكر للمطار على هذه البادرة الطيبة التي تنم عن عمق المسؤولية المجتمعية، ما بين القطاعات الحكومية المختلفة.