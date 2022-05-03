شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر الذبائح وتعطل لوحة الأرقام يربكان مستفيدي مسلخ الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكا مستفيدون بمسلخ الدمام، من تأخر وقت استلام ذبائحهم، بالإضافة إلى عدم وجود كراسي جيدة للانتظار، وتعطل لوحة الأرقام، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وطالبوا خلال زيارة (اليوم) للمسلخ بأول أيام عيد الفطر المبارك، بضرورة زيادة عدد الشبابيك الخاصة بالتذاكر، مشيرين إلى أن المسلخ الذي يخدم عددا كبيرا من السكان لا يتيح سوى شباك واحد فقط، وهو ما يربك المستفيدين، ويعطل العمل بشكل كبير، إضافة إلى أهمية توفير عدد كاف من العاملين، وتطوير المرافق، الأماكن الخاصة بالانتظار.

عامل الوقتوذكر عبدالرحمن آل حزية أن مسلخ الدمام البلدي يحتاج إلى بعض العناصر لتطويره، وعلى رأسها الاهتمام بعامل الوقت، إذ إن هناك تأخرا كبيرا في تسليم الذبائح، وهو ما يشكل إرباكا للمستفيدين. وقال: استلام الذبيحة، يكبدنا الانتظار ساعات طويلة، إضافة إلى أن المسلخ يحتاج إلى اهتمام أكبر بمستوى النظافة، التي تغيب بشكل كبير في بعض الأماكن.

اللوحات الإلكترونيةوأوضح أن اللوحات الإلكترونية الخاصة بأرقام الذبائح لا تعمل، وهو ما يربك المستفيدين، إذ إنه قد تكون الذبيحة جاهزة ولكن المستفيد قد يخرج لمدة زمنية وحينما يعود يفاجأ بأن ذبيحته، كانت جاهزة قبل خروجه.

وأضاف: طريقة استدعاء صاحب الذبيحة قديمة ومتعبة جدا، ومن المهم إعادة تشغيل اللوحة التي تضمن تنظيم العمل، بشكل أفضل من الطرق القديمة.

كثافة المستفيدين

وبين خالد بالحارث أن المسلخ يحتاج إلى تنظيم أكثر، إذ إنه يعاني من عشوائية واضحة، تتسبب في تأخير وقت الاستلام، ومن بين المشكلات وجود شباك واحد فقط للتذاكر، لا يمكن أن يخدم العمل أو المستفيدين. وقال: المسلخ يخدم الدمام وحاضرتها وعدد سكان كثيف، مشيرا إلى أن الانتظار يستغرق أكثر من ساعتين، وهو مدة طويلة، تؤثر بشكل سلبي على مستوى الخدمة.

الاهتمام بالنظافة

وأضاف: يجب توفير عدد كاف من العاملين، إضافة إلى التوسع في الشبابيك، حتى يستطيع المسلخ استيعاب الأعداد المتزايدة، مشيرا إلى أن مستوى النظافة أيضا يحتاج إلى اهتمام أكبر.

وبين أن المرافق أيضا تحتاج إلى تطوير مثل «البوفيه» وتوفير مياه للشرب، مشيرا إلى ضرورة إصلاح لوحة الأرقام، والتي تمثل أهمية كبرى في تحسين مستوى الخدمة، وتنظيم العمل، والحد من العشوائية، إذ إن المستفيد لا يحتاج إلى السؤال عن ذبيحته، ويمكن أن يرى في الشاشة رقمها.

وأشار كذلك، إلى أهمية تطوير الأماكن الخاصة بالانتظار، إذ إن الموقع يضم كراسي تالفة وقديمة، إضافة إلى ضرورة توفير مقاعد لكبار السن أيضا.