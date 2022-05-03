شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة المنومين والعاملين بـ«تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام المكلف د. هليل الحربي وقيادات المستشفى، صباح أمس، المرضى في أجنحة التنويم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقدموا لهم الورود والهدايا بهذه المناسبة.

والتقى د. الحربي، خلال الزيارة بالعاملين المكلفين خلال إجازة العيد، وحثهم على بذل مزيد من الجهود في خدمة المرضى واستشعار المهمة الإنسانية التي يؤدونها للتخفيف عن المرضى، لاسيما وأنهم يقضون العيد في أجنحة المستشفى بعيداً عن أسرهم.