شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية للمهنئين بعيد الفطر: يسعدنا أن نلتقي بكم بعدما منعتنا الجائحة لعامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، أمس، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذين قدموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة.

تهنئة القيادة

وفي بداية اللقاء، رفع سموه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، بهذه المناسبة السعيدة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية.

مناسبة سعيدة

وقال سموه في كلمته: «يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم السعيد، بعد أن منعتنا ظروف الجائحة من رؤيتكم في الأعياد لمدة عامين، والحمد لله نحن بعد توفيق الله ثم الجهود التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - نلتقي بكم اليوم في مناسبة سعيدة بعد نهاية شهر فضيل، مع التأكيد على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة في كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية».

أعياد وأفراح

وأضاف سموه: «يسرني أن أهنئكم بهذه المناسبة، وأسأل الله أن تستمر الأعياد والأفراح في هذه البلاد في ظل قيادتنا الحكيمة، ونراكم في كل مناسبة وأنتم في أحسن حال»

حضور الاستقبال

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوى، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن مشاري، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، ووزير الاستثمار م. خالد الفالح، ونائب وزير الصناعة م. أسامة الزامل، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالرحمن الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد بن محمد البتال، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.