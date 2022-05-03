شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يؤدي صلاة العيد.. ويستقبل المهنئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، صباح أمس الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.

وأمّ المصلين رئيس المحكمة العامة فضيلة الشيخ لؤي الراشد، الذي حث في خطبته على حمد الله -عز وجل- إذ شرع لنا عيداً عظيماً وموسماً جليلاً، مبينًا أن أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، وأن التوكل على الله منزلة من منازل الدين ومقام جليل القدر وعظيم الأثر، وتطرق إلى قيمة التفاؤل في الإسلام وحسن الظن بالله في كل الأمور، وختم بأن الفرح في العيد من شرع الله سبحانه.

وأدى الصلاة مع سموه أصحاب السمو الأمراء ووكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، ومديرو الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين.

وعقب الصلاة استقبل سمو محافظ الأحساء بمقر ديوان المحافظة جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمقيمين والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.