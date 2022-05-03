ألمانيا: الوقود الرخيص انتهى

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس (الاثنين) وجود أقاويل مختلفة حول حظر النفط الروسي، وبعض البلدان الأوروبية تعارض الأمر. وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن بعض الدول الأوروبية غير مستقلة في قطاع النفط، وقال: «لا نريد أن نحدث كارثة اقتصادية، وإننا بحاجة إلى إدراك أن عصر استخدام الوقود الأحفوري الرخيص قد انتهى»، وفقا لوسائل إعلامية.
وكان دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أفصحا عن أن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.
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