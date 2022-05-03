ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.58 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات، وفقا لوسائل إعلام.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفعت حالة القوة القاهرة التي الخليج 365 وأعلنتها في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي، وحذرت من أن «موجة مؤلمة من الإغلاقات» بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.
وتقلص أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك بلس»، تدريجيا تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تقلص أزمة ليبيا ونيجيريا قدرة «أوبك» على زيادة الإنتاج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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