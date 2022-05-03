اخبار الرياضه السعوديه الفيحاء يهدد الهلال في «بروفة الكأس»

ويعد لقاء الليلة بروفة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تأهلهما بجدارة واستحقاق ونيل شرف اللعب على النهائي الغالي، ويدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفيحاء هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 30 نقطة جمعها من 7 انتصارات و9 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه مثلها كأقوى خط دفاع في الدوري وثاني أضعف هجوم.
ويعتمد الصربي فوك راشوفيتش مدرب الفيحاء على طريقة 4 – 3 – 3 بوجود رامون لوبيز في خط المقدمة وعلى يمينه سلطان مندش وفي الجهة اليسرى باناجيوتيس تاختسيديس وفي حراسة المرمى يتواجد الحارس المميز فلاديمير ستويكوفيتش وأمامه رباعي الدفاع محمد البقعاوي وسامي الخيبري وحسين الشويش وأحمد بامسعود، ويعاني الفيحاء من غياب الثنائي صامويل اوسو ومالك العبدالمنعم لإصابتهما.
فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد المستوى المميز الذي ظهر به بعد تولي الأرجنتيني رامون دياز دفة تدريب الفريق، إذ استعاد آماله بالمنافسة على لقب الدوري ووصوله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وأخيراً تأهله بجدارة واستحقاق لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، ويحتل الزعيم المركز الثاني في دوري المحترفين برصيد 49 نقطة حصدها من 14 انتصارا و7 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 47 وعليه 23 هدفاً، ويعد الهلال ثاني أقوى هجوم وثالث أقوى دفاع وأقل الفرق خسارةً.
ويعتمد رامون دياز مدرب الهلال على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود اوديون ايغالو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي موسى ماريجا وماتيوس بيريرا وسالم الدوسري، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي محمد البريك وجانغ هيون سو وعلي البليهي وياسر الشهراني، ويغيب عن الفريق لاعبه محمد كنو بعد قرار إيقافه من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
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