اخبار الرياضه السعوديه بيريز يكشف مستجدات انتقال مبابي وسط احتفالات الدوري

محمد بن مسعود - الدمام - من المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ما يتركه حرًا في مغادرة باريس مع حرص رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على التعاقد مع النجم الفرنسي.

وألمح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى أن صفقة كيليان مبابي قد تكون قريبة، في أعقاب احتفالاتهم بلقب الليغا الخامس والثلاثين.

ويرتبط «لوس بلانكوس» منذ فترة طويلة بصفقة منتظرة مع مبابي الفائز بكأس العالم مع فرنسا.

وكان مبابي على رادار مدريد عندما اشتهر في موناكو، لكنه اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017. وأمضى السنوات الخمس الماضية في باريس لكن عقده ينتهي هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن الباريسيين مصممون على الاحتفاظ بأصولهم الثمينة إلا أن اللاعب حر حاليا في المغادرة مقابل لا شيء. وألمح في عدة مشاهد إلى قرب رحيله عن حديقة الأمراء.

وشهد ريال مدريد تراجعًا في تعاقدات الميركاتو الصيف الماضي حيث يتطلع إلى إغراء المهاجم الأفضل في العالم بالقدوم إلى البرنابيو تحت راية مشروع «الأحجار الكريمة» بقيادة بيريز الذي يستهدف أفضل اللاعبين في العالم. وألمح الرئيس إلى أن التحرك لمبابي قد يكون واردًا. وقال لموفيستار: «لم أفكر في الأمر (مبابي) لكن الآن بعد أن ذكرت ذلك، قد يكون صحيحًا». ثم أضاف بيريز: «عندما نخطط لتشكيلة العام المقبل، سنرى».

وفاز كارلو انشيلوتي، الذي عاد لتدريب ريال مدريد للمرة الثانية في الصيف، بلقب الدوري في خامس دولة مختلفة عبر مسيرته الكبيرة. وسيكون الإيطالي هو الرجل الذي يدرب المهاجم الفرنسي، لكنه قدم ردًا غامضًا عند سؤاله عن اللاعب. وقال لـ beIN: «مبابي إلى ريال مدريد؟ مع هذا النادي، مع هذا الرئيس، المستقبل مكتوب بالفعل».

وتلمّس ريال مدريد جودة مبابي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ سجل الفرنسي في مباراتي الذهاب والإياب من دور الستة عشر ليحقق هدف الفوز في اللحظة الأخيرة على ملعب بارك دي برينس. ثم سجل في مدريد قبل أن يقود كريم بنزيمة عودة تاريخية لفريقه في الإياب.

وحقق باريس سان جيرمان لقبًا آخر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن مستقبل نجمهم ومدربهم ماوريسيو بوكيتينو لا يزالان موضع شك بعد فشل أوروبي آخر. وأجاب المدرب الأرجنتيني حول ما إذا كان سيبقى هو والفرنسي في باريس: «هذه حقيقة بقائي أنا ومبابي.. هي ما أشعر به اليوم. هذا ما يمكنني قوله لكم اليوم. لا يمكنني قول أي شيء آخر. هذا ما أشعر به الآن. هذه هي كرة القدم، ولا نعرف أبدًا ما قد يحدث. لكن يجب أن أجيب على السؤال بناءً على كيف أشعر اليوم. وهذا ما فعلته».

سجل مبابي 167 هدفاً في 214 مباراة للفريق الباريسي منذ انتقاله مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني. واستمر سهمه في الارتفاع منذ ظهوره لأول مرة.