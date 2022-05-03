اخبار الرياضه السعوديه الفيفا يعاقب السنغال بعد استهداف صلاح بالليزر

محمد بن مسعود - الدمام - حققت لجنة الانضباط بالفيفا في أحداث مباراة السنغال ومصر يوم 29 مارس الماضي، وقالت عبر بيان إن السنغال فشلت في “الحفاظ على القانون والنظام” في الملعب بعد أن استهدفت عشرات من أجهزة الليزر الأخضر، نجم ليفربول محمد صلاح أثناء المباراة.

وفرض الفيفا غرامة مالية قدرها (180 ألف دولار) على الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب السلوك المشين بعد توجيه العشرات من أجهزة الليزر الأخضر في وجه المصري محمد صلاح، وهو يستعد لتنفيذ ركلة جزاء خلال ركلات الترجيح في المباراة الحاسمة ضمن تصفيات كأس العالم على ملعب ديامينياديو الأولمبي.

وتلا المباراة تبادل اتهامات مريرة، حيث ادعى الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعبيه تعرضوا لانتهاكات عنصرية وتعرضوا للقذف بالزجاجات والحجارة، واستهدفوا أيضا بأشعة الليزر طوال المباراة التي شاهدها حشد كبير وصاخب بلغ 50 ألف متفرج.

وحسم ماني ركلات الترجيح التي فازت بها السنغال 3-1.