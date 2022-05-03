لراحة المعدة في العيد.. 4 نصائح لتجنب عسر الهضم والانتفاخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نشرت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، دراسة جديدة تثبت أن النوم غير الكافي يمكن أن يؤثر على سلوكنا الغذائي، مما يجعلنا نأكل أكثر، وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون، وقد يؤدي إلى زيادة الدهون في محيط البطن.

تقول نعيمة كوفاسين، التي قادت الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وهي باحثة في طب القلب والأوعية الدموية في مايو كلينيك، إن النوم القصير يبدو أنه يغير أيضًا الهرمونات التي تنظم الشهية، مما يزيد من مستويات الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالجوع ويقلل من مستويات الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالشبع.

وبعد أسبوعين من النوم القليل، لاحظ المشاركون في الدراسة اختلافًا لم يظهر فقط زيادة في وزن الجسم، ولكن على وجه التحديد زيادة في دهون البطن، وكانت الزيادة في النوعين من الدهون تحت الجلد والأحشاء، والنوع الثاني هو الأكثر خطورة، وفقًا لـ “CNN”.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن الدهون يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة مثل مرض السكري.

وبالنسبة للبالغين يوصى بالنوم سبع ساعات على الأقل كل ليلة، وقالت نأمل في أن يتعرف الناس على آثار عدم كفاية النوم وتأثيره على إدارة الوزن والمخاطر المحتملة.

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أما بالنسبة للشباب الذين يتمتعون بالنحافة والصحة الجيدة؛ فإن الزيادة الطفيفة في الدهون الحشوية بمرور الوقت يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتهم.