تعليمات الطيران المدني حول رفع تعليق السفر بالهوية

أعلنت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر، عن رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية، من المملكة لمواطني ومواطنات دول مجلس التعاون إلى دول الخليج العربية، مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

يشار إلى إن المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت الخميس الماضي رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت على حسابها في توتير أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها. كما أكدت أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.