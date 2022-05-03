سمو أمير القصيم يشهد حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وشارك سمو أمير القصيم في العرضة السعودية، في الحفل الذي نظمته الأمانة واشتمل على قصيدة شعرية بهذه المناسبة , وأوبريت ” القصيم فخرنا ” ، و عرض عدد من اللوحات الوطنية ، فيما أضاءت سماء الحفل الألعاب النارية ابتهاجاً بالعيد السعيد.

وفي ختام الحفل عبر سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن شكره لأمانة القصيم وفريق العمل المشارك في إعداد حفل أهالي المنطقة على ما قدموه من جهود رائعة ، سائلا الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركات.

حضر الاحتفال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظو المحافظات ، وعدد من المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين.