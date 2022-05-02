شكرا لقرائتكم خبر عن "موسم جدة" ينطلق بفرح جماهيري ويعيد "أيامنا الحلوة" مع العيد السعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم مع أول أيام عيد الفطر المبارك "موسم جدة 2022" في نسخته الثانية، بمنطقة "جدة آرت بروميناد"، ويستمر لمدة 60 يوماً يتخلله 2800 يوم فعالية، وذلك في 9 مناطق رئيسة؛ بحضور عدد كبير من أهالي جدة وزوارها الذين توافدوا للاحتفاء بالموسم، والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، والعروض الحيّة المشوقة، وما تتميّز به محافظة جدة كوجهة دائمة للسياحة والترفيه والفعاليات في المنطقة.

وشهدت فعاليات انطلاق الموسم عروضاً من تشكيلات طائرات الدرونز التي رسمت لوحات بديعة في سماء المدينة، كما رسمت الألعاب النارية تشكيلات أخرى للتعبير عن مظاهر الفرح والسعادة على وجوه الزوار الذين امتلأت بهم منطقة الفعاليات المطلة على الواجهة البحرية بجدة، كما انطلقت فعاليات سيرك دو سوليه بعروض عالمية متنوعة في منطقة السيرك بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وسط حضور كبير من الزوار.

ويأتي موسم جدة 2022 هذا العام بمجموعة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية التي ستشهدها مواقع الفعاليات، والحفلات الفنية العربية والعالمية، والألعاب والمدن الترفيهية، إلى جانب المعارض المتخصصة التي سيشهدها الموسم، حيث حرصت إدارة الموسم على استثمار كافة مقومات مدينة جدة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية في تنويع الخيارات أمام الزائر وأفراد الأسرة، وخلق المزيد من الفرص أمام أبناء وبنات الوطن للمشاركة في الموسم.

وستكون للمرة الأولى عروض الألعاب النارية يومية على مدار الموسم بمنطقة "جدة آرت بروميناد"، كما ستقدم فعالية سيرك دو سوليه عرضاً حصرياً لموسم جدة للمرة الأولى، كما ستقام 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و عدد من الحفلات الفنية العربية والعالمية، كما سيقدم الموسم لأول مرة 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، والعديد من البرامج والفعاليات البحرية، والكثير من المفاجآت التي سترسم البهجة على أهالي جدة وزوّارها.

من جانبه أكد مدير عام موسم جدة 2022 نواف قمصاني أن موسم جدة هذا العام يأتي بهوية جديدة ومميزة، وفعاليات أكثر تعدداً وانتشاراً وتنوعاً، منها فعاليات بحرية وثقافية وفنية وترفيهية وغيرها، وتتوزع على 9 مناطق فعاليات رئيسية، هي: جدة آرت بروميناد، وسيرك دو سوليه، ونادي جدة لليخوت، وجدة البلد، وجدة بيير، وجدة جنغل، وجدة سوبردوم، وحديقة الأمير ماجد، وسيتي ووك، وتغطي مختلف أنحاء مدينة جدة، وتلبي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع الأعمار، لتشكّل في مجملها حالة استثنائية من الفرح والسعادة لأهالي جدة وزوارها خلال عيد الفطر السعيد، وتستمر لمدة شهرين.

وأوضح قمصاني في تصريحه بمناسبة انطلاق موسم جدة 2022 أن جدة آرت بروميناد التي تشهد أيام العيد انطلاق الموسم هي إحدى مناطق الفعاليات الـ9، ويتزامن مع افتتاحها منطقة سيرك دو سوليه التي بدأت عروضها العالمية المشوقة مع أول أيام العيد، وسيتم تدريجياً افتتاح باقي مناطق فعاليات الموسم خلال الأيام المقبلة حتى يكتمل افتتاح جميع المناطق في 17 مايو الجاري.

ودعا مدير عام موسم جدة في سياق حديثه أهالي وزوار جدة لزيارة مناطق الفعاليات، والاستمتاع بالعروض المقدمة، مشدداً على أنهم يعملون ليل نهار لأجل اسعادهم، وتلبية رغباتهم، من خلال التكامل مع مختلف الشركاء ليكون موسم جدة 2022 استثنائي بلغة الأرقام، وحجم الفعاليات.