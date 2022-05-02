شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية ترسم لوحات جمالية على كورنيش الخبر بمناسبة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رسمت الألعاب النارية التي انطلقت مساء اليوم على كورنيش الخُبر لوحات جمالية تفاعل معها الحضور من المواطنين والمقيمين، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الفطر السعيد بالشرقية.

وشكلت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالها عن فرحتهم بالعيد.

وأطلقت هيئة الترفيه السعودية، مؤخرا، برنامج احتفالات العيد لهذا العام والذي يبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة.

وانطلقت الألعاب النارية احتفالاً بالعيد في مختلف المناطق، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من البلاد، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.