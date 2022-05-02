محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 2383 اليوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، أظهرت تسجيل 279 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 374 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 564735.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3159 حالة، منها 11 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالة واحدة في العناية المركزة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وتعافي 374 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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