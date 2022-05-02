محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض فتح نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ملعبه للمسلمين من أجل إقامة صلاة العيد فيه، في خط خطوة غير مسبوقة، ، كأول نادٍ في إنجلترا يأخذ هذه الخطوة.

وكتب النادي الإنجليزي في حسابه الرسمي عبر«تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: «أصبح Rovers اليوم أول ناد لكرة القدم في البلاد يقيم صلاة العيد على أرض الملعب».

وتابع:« أحضر أكثر من 3000 شخص سجادات صلاتهم إلى Ewood Park لصلاة العيد، والتي تحتفل بنهاية شهر رمضان المبارك».

وينشط بلاكبيرن في دوري الدرجة الأولى«تشامبيون شيب»، ويحتل المركز التاسع في سلم ترتيب الدوريبرصيد 66 نقطة.

ويُعد نادي بلاكبيرن من أعرق وأقدم الأندية الإنجليزية تأسس نادي بلاكبيرن عام 1875 وقد كان أحد الفرق الثلاثة إلى قامت بتأسيس الدوري الإنكليزي عام 1888 بجانب ناديي استون فيلا وايفرتون

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. نادٍ إنجليزي يفتح ملعبه لصلاة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.