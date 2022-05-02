اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني مع رئيس وزراء العراق بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية العراق، السيد مصطفى الكاظمي.

تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزة والرفعة.