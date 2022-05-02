محمد بن مسعود - الدمام - كشف حارس أمن جوني ديب، ترافيس ماكغيفرن، أمس، تفاصيل بعض المشاداة التي كانت تحدث بين الممثل الأمريكي وزوجته آنذاك آمبر هيرد.
وقال ماكغيفرن، في بداية حديثه للمحكمة: «أتذكر مشاداة وقعت بينهما. كانت هيرد تستعد للمغادرة ثم لمحتها عائدة مع أختها ويتني.. شعرت آنذاك أن الوقت قد حان لإخراج ديب».
وأضاف: «بعدها، سمعت ورأيت آثار لكمة على الخد الأيسر لوجه ديب.. كانت هذه لكمة هيرد.. حينها قمت بعملي، أخرجته من هناك».
وتابعت: «كانت آثار اللكمة منتفخة وحمراء.. لم تكن سوداء ولا زرقاء».
وأشار ماكغيفرن إلى أنه خلال هذه المشادات «لم يرد جوني جسديًا على هيرد ولم يرمِ عليها أي شيء».
وخلال كلمته أمام المحكمة، تذكر ماكغيفرن حادثة معينة وقعت في 23 مارس 2015، وقال: «كنت في الطابق السفلي عندما اتصل بي ديب في حدود الرابعة صباحًا ليطلب مني الصعود وإحضار الممرضة، ديبي لويد».
وأردف قائلاً: «حين صعدنا، رأينا ديب يحمل أكياسًا ويهمّ بالمغادرة، لكن هيرد أوقفت المصعد وحاولت منعه من الهبوط».
وأوضح: «كانت المحادثة بينهما في البداية سلمية، قبل أن يبدآ كلاهما في الصراخ.. بعدها، رمت هيرد شيئًا على ديب وبصقت عليه وشتمته».
وأبرز حارس أمن جوني ديب أن الأخير كان «غاضبًا ومستاء، خاصة بعد أن حاولت زوجته البصق عليه».
كانت هذه تفاصيل خبر «آمبر هيرد لكمت جوني ديب وبصقت عليه».. الحارس يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.