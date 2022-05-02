رقم قياسي.. قتل ملايين الطيور في فرنسا

محمد بن مسعود - الدمام - تخلصت فرنسا من 16 مليون طير داجن في فرنسا، وهو رقم قياسي، منذ بدء انتشار وباء إنفلونزا الطيور في نوفمبر، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة الفرنسية الإثنين. لكن الوزارة أشارت إلى أنه «تم تجاوز ذروة الوباء في نهاية مارس وتباطأت سرعة انتشاره».
ومنذ تسجيل الحالة الأولى في شمال فرنسا نهاية نوفمبر، أصيبت أكثر من 1300 مزرعة بالفيروس ولا سيما في فيندي، غرب فرنسا، وفي المقاطعات المجاورة، حيث أفرغت السلطات المزارع من طريق ذبح أعداد كبيرة من الطيور المصابة، ولكن أيضًا غير المصابة كإجراء وقائي.
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