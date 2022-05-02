معتمرة تضع مولودها في الساعات الأولى من عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - وضعت معتمرة من الجنسية الهندية مولودها في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك.

وذكر موقع «الخليج 365» الإخباري أن مستشفى الحرم في مكة المكرمة استقبل، في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، حاملاً في الشهر التاسع تعاني آلام المخاض مع وجود مؤشرات للولادة، إذ تم التعامل مع الحالة من قبل الفريق الطبي الموجود بمستشفى الحرم بشكل عاجل.

وتمت الولادة بشكل طبيعي، ورأى المولود الذكر النور بصحة جيدة، وتم نقلهما إلى مستشفى الولادة والأطفال للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم، الدكتور عبدالله بن فيصل الحارثي: «شاركنا المعتمرة فرحتها حيث اليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية بمناسبة عيد الفطر ووصول أول مولود في هذه الأيام المباركة».

وأوضح أن مستشفى الحرم مخصص للطوارئ وتقديم خدماته للزوار والمعتمرين على مدار الساعة ويقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله للخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، إذ يعمل بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.