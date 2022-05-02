الهزاني يعايد مرضى مستشفى الدرب العام

عايد محافظ الدرب عبدالرحمن الهزاني، مرضى مستشفى الدرب العام صباح أمس، وشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك، بمشاركة مدير شرطة محافظة الدرب العقيد محمد العتودي، ومدير مستشفى الدرب العام علي محمد أبو شقاره، وبعض رجال الأعمال المشاركين في عيدية المرضى بالمستشفى، حيث اطمأن الهزاني على المرضى المنومين في أقسام تنويم الرجال.. داعين لهم بالصحة والعافية، وكذلك رجال الأعمال وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالدرب.



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