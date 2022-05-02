محافظ هيئة الصناعات العسكرية يهنئ القيادة بعيد الفطر

رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وقال بهذه المناسبة: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والذي حل علينا وبلادنا تخطو بكل ثقة نحو مستقبل مشرق سياسيًا واقتصاديًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة قيادةً وشعبًا، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا استقرارها وأمنها».



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