النيابة العامة: يحظر إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت النيابة العامة، أنه يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال، منوهةً إلى أنه يحظر إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، محذرةً أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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