جمعية شثاث تقيم ملتقى فرحة العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك أقامت جمعية البر الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك ملتقى فرحة العيد وذلك بحضور رئيس مركز شثاث وعدد من رؤساء المراكز والجمعيات ومدراء الإدارات الحكومية ومشائخ وأعيان القبائل وجمع غفير من أهالي مركز شثاث والمراكز والقرى المجاورة . حيث تبادلوا التهاني بعيد الفطر المبارك وتناول الجميع وجبة الإفطار بأجواء مليئة بالفرح والسرور والسعادة والابتهاج شاكرين الله على نعمة الأمن والإيمان.

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